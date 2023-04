Pisa | psichiatra aggredita ferocemente a sprangate | è gravissima Caccia a un uomo vestito di nero

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 aprile 2023) Sono all’incirca le 18.30 del pomeriggio di venerdì quando undi, aggredisce brutalmente a mani nudi e con un oggetto contundente, la55enne Barbara Capovani, responsabile dell’unità funzionale di Salute Mentale Adulti e Spdc dell’ospedale Santa Chiara di. La donna, ora si trova in prognosi riservata, dopo essere stata trasferita in stato di incoscienza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’abbia agito armato di un oggetto, forse una spranga, con cui ha colpito ripetutamente alla testa la donna, ferendola gravemente. Lasciandola a terra esanime e priva di coscienza, in una pozza di sangue, prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce....