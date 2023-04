Pisa | psichiatra aggredita a sprangate fuori dall’ospedale | è in condizioni critiche | l’aggressore è fuggito

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) Si cercano testimoni e prove dalle immagini girate dalle telecamere di sorveglianza per risalire all’autore del brutale pestaggio avvenuto ieri pomeriggio all’esterno dell’Ospedale Santa Chiara diche ha lasciato in fin di vita Barbara Capovani,55enne del posto. Un uomo vestito di nero, con cappello sulla testa e mascherina sul volto, l’ha colpita con un oggetto contundente simile a una spranga, lasciando la specialista in una pozza di sangue, esanime, sul selciato che costeggia l’edificio 3, ingresso A di Psichiatria universitaria. “Lecliniche della paziente permangono, nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico-rianimatorie messe subito in atto in Azienda ospedaliero-universitariana che hanno stabilizzato il quadro, che rimane grave”, affermano in ...