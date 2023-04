Pisa-Bari domenica 23 aprile 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici | diretta TV | convocati

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilvive un momento di difficoltà: una sola vittoria in sei gare è un po’ poco per una squadra che punta ai playoff e dunque alla promozione. Il settimo-ottavo posto attuale, con pochissimi punti di vantaggio sul nono, ovviamente non è per nulla rassicurante. Ilinvece ha vinto due delle ultime tre ma InfoBetting: Scommesse Sportive e

Domani Ternana - Venezia e. Nell'anticipo Reggina - Brescia 1 - 2. Tutto in diretta su Sky, aggiornamenti qui su ...I gialloblù sono in campo contro il Sudtirol, ma anche in caso di vittoria, per la matematica vittoria del campionato, dovranno aspettare la gara di domani delcol. Intanto però sulle ...Posticipo della 34a: sfida ad alta quota, toscani e pugliesi per blindare le posizioni in zona play - ...

I cinque motivi per non perdere Pisa-Bari LA NAZIONE

Se andiamo in Serie A, mi tatuo il galletto del Bari su una chiappa” così Elia Caprile ha promesso- in diretta sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio- in caso ...Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla, presenta così il decisivo appuntamento di domenica sul campo della Viterbese: MOTIVAZIONI ...