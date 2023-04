Pirola sblocca il match! Il prestito Inter apre Salernitana-Sassuolo

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023) Gioia per Lorenzo. Il difensore di proprietà dell’, ma attualmente alla, hato il match dell’Arechi. Secondo centro per lui in Serie A SECONDO CENTRO ? Seconda gioia in Serie A per. Dopo la rete al Bologna, il ragazzo di proprietà dell’hato il match fraal nono minuto di gioco. Il difensore ha sfruttato l’ottima torre di Gyomber per battere Consigli.sta crescendo veramente bene, l’gongola.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...