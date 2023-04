Pioli “Sogno Champions nel cassetto | testa al Lecce”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo la possibilità di finire bene questa stagione. Il gruppo è unito e forte. Possiamo finire bene il campionato, per le qualità che abbiamo, possiamo riuscirci”. Così Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista del match contro il, in programma domani a San Siro. La conquista della semifinale diLeague, a discapito del Napoli, ha portato una grande ventata di euforia: “Illo abbiamo chiuso in una stanza blindata, sappiamo che dobbiamo spingere in campionato perchè la posizione che abbiamo non è quella che vogliamo a fine campionato. Zlatan è convocato, anche se ha un'autonomia limitata, l'ho visto bene. Non ci sarà Giroud che ha un problema al tendine del polpaccio e poi Pobega che vedremo come starà domani”. Per quel che ...