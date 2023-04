Pio Canu PD | “L’ok al servizio di psicologia scolastica dimostra che De Luca è vicino ai cittadini”

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pio, vicesegretario provinciale del PD. Di seguito il testo: Giovedì 20 aprile, è stata approvata la proposta di legge per istituire in Campania il “di”, fortemente voluto dall’Ordine degli Psicologi Campani a cui va tutto il nostro ringraziamento e sostegno per aver lavorato alla proposta. Lazione di quanto il Presidente e l’intero gruppo dei Consiglieri Regionali del Partito Democratico, siano vicini al tema fondamentale del benessere psicologico soprattutto a partire dai nostri giovani. Il testo unificato è stato approvato dalla VI Commissione Consiliare Permanente sotto la supervisione dell’On. Bruna Fiola del Partito Democratico a cui va il nostro plauso. Il Testo verrà ...

Benevento ., delegato Bonaccini per il Sannio e vicesegretario provinciale Pd interviene all'indomani delle Primarie: 'Le Primarie di domenica scorsa ci hanno consegnato un PD Sannita in salute con un'...Benevento ., delegato Bonaccini per il Sannio e vicesegretario provinciale Pd interviene all'indomani delle Primarie: 'Le Primarie di domenica scorsa ci hanno consegnato un PD Sannita in salute con un'...