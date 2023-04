Pillola gratis | Giulia Calo' | Nostra battaglia | vigileremo che sia messa in pratica

(Di sabato 22 aprile 2023) "E' unada anni, abbiamo fatto inchieste sui consultori svelando che non davano contraccezione gratuita come prevederebbe la legge". Cosi' commenta la decisione dell'Aifa,'...

"Sappiamo che la nostra contestazione aveva portato anche Alessio D'amato a proporre lagratuita per le piu' giovani, ma non e' mai avvenuto. Quindi siamo contente ma vigileremo per vedere se ..."Questa e' una novita' positiva perche' mette rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale le pillole di tre generazioni. La cosa importante e' culturale: la contraccezione fa parte delle cure, quindi ...È difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che unada 25 euro sia migliore di quelle che costano 10 euro'.

La pillola anticoncezionale sarà gratis per tutte le donne, il via libera dell'Agenzia del farmaco TGCOM

'E' una nostra battaglia da anni, abbiamo fatto inchieste sui consultori svelando che non davano contraccezione gratuita come prevederebbe la ..."Questa e' una novita' positiva perche' mette rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale le pillole di tre generazioni. La cosa importante e' culturale: la contraccezione fa parte delle cure, quindi ...