Pillola gratis | Canitano | Cambiamento culturale | la contraccezione e' cura quindi accessibile

"Questa e' una novita' positiva perche' mette rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale le pillole di tre generazioni. La cosa importante e' culturale: la contraccezione fa parte delle cure, quindi ...Leonardo 22 Aprile Attualità AIFA, ok allaanti - concezionale: sarà rimborsata 22 Aprile - L'agenzia italiana del farmaco ha deciso di rendere gratuita in Italia laanticoncezionale per tutte le donne e per ogni fascia d'età

La svolta dell'Aifa: pillola gratis per tutte le donne la Repubblica

Lo stesso comitato ha dato l’ok anche alla rimborsabilità dei medicinali a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, cioè quelli utilizzati per la cosiddetta Prep, la profilassi pre-esposizione ...Dallo scorso 23 febbraio nei consultori familiari del Lazio le adolescenti e le giovani donne fra i 14 e i 21 anni, assistite anche nel proprio percorso da psicologi e personale sanitario, possono già ...