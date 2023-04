Pillola anticoncezionale gratis per tutte le donne

Leggi su panorama

(Di sabato 22 aprile 2023) Una decisione storica. Dopo anni di voci ed ipotesi ieri sera L'Alfa (Agenzia italiana per il farmaco) ha stabilito che lasarà gratuita, perle. Per rendere la contraccezione gratuita in Italia "sono stati valutati, all'interno di 3 categorie di farmaci contraccettivi, individuate e divise per 'generazione', i prodotti meno cari, che sono stati resi gratuiti. E' stata in particolare la Commissione tecnico-scientifica a suddividere la grande platea di contraccettivi disponibili a oggi per componente progestinica, raccomandando di rendere disponibili gratuitamente un certo numero di prodotti per ogni diversa 'generazione' di medicinali, garantendone una certa sovrapponibilità", afferma l'esperta."Noi - prosegue Scroccaro - abbiamo poi analizzato quelli che presentavano i prezzi più ...