(Di sabato 22 aprile 2023)sabato 22 aprile (ore 20.30) si gioca-4 delle semifinali scudetto dimaschile. I dolomitici conducono la serie per 2-1: dopo aver vinto le prime due partite, gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno perso-3 di fronte al proprio pubblico, ma ora cercheranno di chiudere i conti in trasferta. I Lupi, invece, capaci di espugnare la tana degli avversari, inseguono il successo casalingo per fare in modo che tutto si decida alla bella di spareggio (-5).si affiderà al terzetto offensivo composto dagli schiacciatori Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski sotto la guida del palleggiatore Riccardo Sbertoli, senza dimenticarsi del supporto dei centrali Marko Podrascanin e Srecsko Lisinac. ...

Piacenza-Trento oggi in tv, gara-4 playoff Superlega volley: orario, programma, streaming OA Sport

Oggi sabato 22 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Trento, gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. I dolomitici conducono la serie per 2-1: dopo aver vinto le prime due partite, gli uomi ...