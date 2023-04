Phisikk du role – Vi spiego la dottrina Mattarella

Leggi su formiche

(Di sabato 22 aprile 2023) Ci sarà occasione per i costituzionalisti di approfondire il significato della presidenzanel continuum che, dal 2015, ha costruito un percorso di rara coerenza istituzionale vissuta con un imprinting personale indiscutibile. Alla luce di un’analisi rigorosa, allora, potranno emergere aspetti che racconteranno del come profili assai peculiari della sua personalità – vocata al riserbo e alla “riduzione” piuttosto che all'”esuberanza” -abbiano potuto agire in modo specialissimo nel descrivere il suo rapporto con la politica, esaltandone le possibilità di moral suasion, per riequilibrare il chiasso talvolta volgare del conflitto politico. Perché l’azione di un Presidente, nel nostro ordinamento è tanto più efficace quando non si vede. Ma anche quando era impossibile esercitare la discrezione istituzionale cara a, quando la politica ...