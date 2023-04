Pfas | l’allarme ignorato da 15 anni | “Mangiamo cibi contaminati e la politica non fa niente Il Veneto come la Terra dei Fuochi” | Il dossier

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023), ci avveleniamo die nessuno ce lo dice. Nell’Italia dell’inquinamento, dove la colpa non sembra mai essere di qualcuno, non sarebbe difficile trovare i nomi, i cognomi e le ragioni sociali di chi saccheggia direttamente l’ambiente o impedisce che ciò avvenga, solo perché evita di esercitare le funzioni di potere che gli spettano. Basterebbe coltivare la forza della memoria e la passione della ricerca. Greenpeace ha affidato a un, ricco di documenti, alcuni dei quali inediti e provenienti dall’interno della Regione, la ricostruzione di inadempienze, silenzi, errori, sottovalutazioni, incapacità di prendere decisioni anche impopolari, ma necessarie, a tutela della salute pubblica. Il fronte è quello dei, le sostanze perfluoroalchiliche utilizzate in industria, che ...