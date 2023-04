Ma tu sei un gran. Mi dai anche della. Non ti devi permettere più. Sempre aggressivo. Diciamolo chiaro, Cecchi Paone ha un problema con le donne e punto". Insomma, sono scoppiate ......accusa Cecchi Paone di essere un. Corinne Cléry invece cerca di fare da paciere, pregandolo a scusarsi con lei, e anche il giovane fidanzato Simone Antolini contesta il termine ''. ...L'attrice, sentitasi offesa dall'epiteto, ha subito affrontato il naufrago: "a chi". ... Ma sei un gran". Alta tensione in Honduras , dunque. In questi primi giorni di reality non ...

“Pescivendola”, “Cafone”: scintille tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo Perizona

Sono trascorse poche ore dall’inizio del reality eppure in Honduras pare non esserci pace. Poche ore fa, un durissimo scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo ...Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo sono due figure di spicco nel panorama televisivo italiano. Recentemente, i due si sono scontrati durante la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, un reali ...