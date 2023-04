Pescara | Zeman sulla Juventus | “Cose che si ripetono | non è normale”

(Di sabato 22 aprile 2023) Zdenek, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Serie C contro il Picerno, ha commentato la restituzione alladei 15 punti di penalizzazione in attesa del nuovo procedimento. “Non mi sbilancio, sonoche sie non è” ha dichiarato il tecnico del. SportFace.

Zdenek, allenatore del, ha commentato ha risposto così ad una domanda di un giornalista in merito alla restituzione dei 15 punti in classifica alla Juventus. Di seguito le parole dell'...2 Il tecnico delZdenek, storicamente avverso alla Juventus , è stato stimolato oggi in conferenza stampa sulla momentanea restituzione dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri nell'ambito del caso ...... Dopo l'addio al Foggia al termine della scorsa stagione,da qualche mese è sulla panchina delatteso domani al match col Picerno

Pescara, Zeman torna a pungere la Juventus: "Sono cose che si ripetono e non è normale" TUTTO mercato WEB

In casa della "rivelazione del campionato", come confermato dal boemo alla vigilia, i biancazzurri hanno 2 risultati utili su 3 per centrare il terzo posto, ...Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web: Sono 21 i #BiancAzzurri convocati da mister Zdenek Zeman, per l’ultima giornata del ca ...