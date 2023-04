Peroni | «Nell’Inter c’è autarchia! I giocatori pensano a loro stessi»

(Di sabato 22 aprile 2023)si esprime sul rendimento diverso dell’Inter tra campionato e Champions League. Problema di motivazioni secondo il giornalista. Le sue parole su Sportitalia AUTARCHIA ? Giuliosi scaglia contro i nerazzurri e non solo: «c’è problema di autarchia, ifanno ciò che vogliono. Ci sonocheun pochino a. Se ci fosse qualcuno che gli diceste che andare in Champions League è importante, porta soldi, è cheresteranno allora probabilmente cambierebbero marcia anche in campionato. Ciò accade non solo, ma anche nel Milan». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Rugby con ilTop10 e molti altri sport arriveranno nei ... Per recuperarlo entra'app My Sky o visita l'area Assistenza di ... sette contro l'tra il 2006 e il 2012. Il Napoli ha vinto ...Rugby con ilTop10 e molti altri sport arriveranno nei ... Per recuperarlo entra'app My Sky o visita l'area Assistenza di ...a battere il Napoli in due diverse occasioni (al pari dell') ...Rugby con ilTop10 e molti altri sport arriveranno nei ... Per recuperarlo entra'app My Sky o visita l'area Assistenza di ... Solo l'2006/07 (60) e la Juventus 2018/19 (60) hanno ...