Perché le elezioni presidenziali in Turchia sono così decisive

(Di sabato 22 aprile 2023) Lein, previste per il 14 maggio, saranno un momento decisivo per la storia del Paese. Le urne si apriranno in concomitanza con il centenario della nascita della Repubblica e potrebbero segnare la fine del presidente Recep Tayyip Erdogan, al potere dal 2002 e diventato a tutti gli effetti il “padre” dell’attuale. Unapiù autoritaria, più conservatrice e più assertiva in politica estera. A prendere il posto di Erdogan potrebbe presto essere Kemal K?l?çdaro?lu, leader del partito repubblicano di ispirazione kemalista Chp e a capo del «Tavolo dei sei», una coalizione di sei diversi partiti uniti contro un nemico comune. Il risultato delle urne, però, non è importante solo per la. Il Paese è candidato a entrare nell’Unione europea, è ...

Allenel 2013, i verdi persero almeno un milione di voti, per aver inserito nel programma ...non lasciare liberi studenti e dipendenti di scegliere come vogliono La settimana scorsa in ...I valori della Resistenza non esistono, e per due ragioni:... Meloni: "Un patto con l'Ue per ... L'obiettivo è vincere leeuropee del 2024 e riprendere con forza la leadership del ...... con l'aggravante che si è alla vigilia dellecomunali. Ma tra i partiti... Non sono ... Eccoscalabile da destra... Pd scalabile da destra e sinistra Così Ugo Finetti, analista politico, ...