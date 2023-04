Perché il futuro della terra è nelle nostre mani

(Di sabato 22 aprile 2023) “Investi nel nostro Pianeta”: è questo il messaggioGiornata Mondiale2023 che il 22 aprile di ogni anno, a partire dal 1970, coinvolge gli abitanti di tutto il pianeta per chiedere maggiore attenzione da parte di governi, istituzioni, imprese e cittadini alle problematiche ambientali. “E’ giunto il momento di investire nel nostro Pianeta – ha dichiarato Kathleen Rogers, presidente mondiale di Earth Day Network – Le imprese, i governi e la società civile hanno la stessa responsabilità di agire contro la crisi climatica e accendere la scintilla per accelerare il cambiamento verso unverde, prospero ed equo. Dobbiamo unirci nella lotta per la rivoluzione verde e per la salute delle generazioni future”. Con gli anni questa giornata ha assunto sempre più importanza e continua ad essere l’occasione ...

Non è importanteabbiamo avuto un momento difficili, ma sapere come abbiamo fatto a ... Ha fatto buone cose, ma quello che sarà ilè difficile da stabilire'. Quanto è importante Maignan '...Sarà una partita difficilevorranno fare più punti possibili per vincere il tricolore. Noi ... niente alibi La novità è tornare a giocare in A con 15 punti in più, anche se delnon c'è ...... ci sarebbe stato uno scambio di lettere fra Meghan Markle e ilre Carlo III . La notizia è ... "È proprio mio figlio" di Concetta Desando Divorzio Totti - Blasi, la sentenza spiegata (eè ...