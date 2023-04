Perché è neo-colonialista | Eugenia Roccella smaschera la sinistra

(Di sabato 22 aprile 2023) Arianna Meloni, moglie del ministro Francesco Lollobrigida e sorella di Giorgia, è protagonista di una vignetta pubblicata ieri sul Fatto. Presidente del consiglio compreso, sono intervenuti tutti. Inclusa, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Ministro, non c'era la libertà di satira? «La libertà di satira è sacra. Ma chiamare satira la vignetta in questione mi sembra una patente di nobiltà immeritata. Si tratta di battutacce da vecchio maschilismo stantio che già negli anni Cinquanta non faceva ridere più nessuno. Figuriamoci oggi. È sintomatico che queste performance arrivino dagli stessi pulpiti dai quali ogni giorno ci sentiamo impartire sermoni sul linguaggio e sulla terminologia politicamente corretta». Vignette a parte, il problema della denatalità è una cosa seria e il suo dicastero, ...

