Perché è meglio il “modello Meloni” al “modello Soumahoro”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 aprile 2023) Il decreto Cutro sugli immigrati? Unfallimentare dice la sinistra. Ma sarà vero? Vediamo. Il governo ha approvato un primo serio pacchetto di norme, chiamato decreto Cutro, in memoria della recente strage sulle coste calabre, per provare non dico a risolvere ma almeno a mettere un po’ di ordine e di paletti nel fenomeno dell’immigrazione. La sinistra, ovviamente, insorge, che ormai il suo sport preferito, direi, è l’unico sport che pratica, insorgere qualsiasi cosa faccia o dica la maggioranza. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-12.mp4 Dice la sinistra, questa volta, ilCutro è unsbagliato. Già, parlano loro, che sono stati al governo del paese per dodici degli ultimi tredici anni, senza cavare sul problema, ma anche sugli ...