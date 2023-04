Per la Street Rave Parade in centinaia in piazza a Torino

Centinaia di giovani hanno partecipato oggi a Torino allaRave Parade partita da piazza Arbarello e finita in piazza Vittorioprotestare contro il decreto anti - rave varato nel dicembre scorso dal Governo Meloni. "Una misura convertita in legge ...Eravamo stati insieme a lungo durante il Covid, era tornato qui a casa a Torinoquattro o ... era la Soho House , nel quartiere omonimo, in Dean, un club privato dove si può bere qualcosa, ...... poi si era iscritto a economia e aveva anche dato degli esami 'ma non era fattostare a una ... faceva il pizzaiolo a Londra nel locale Soho House, nel quartiere omonimo, in Dean, un club ...

Street parade oggi a Bologna: la carica dei 10mila. Il corteo ... il Resto del Carlino

Centinaia di giovani hanno partecipato oggi a Torino alla Street Rave Parade partita da piazza Arbarello e finita in piazza Vittorio per protestare contro il decreto anti-rave varato nel dicembre scor ...Un'iniziativa pensata da giovani tra i 14 e i 18 anni nell’ambito di PiGlia BenE, il servizio di educativa di strada di FTSA ...