(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Con un post sui social, l'ex capogruppo dem Andrea, ha reso noto di non aver rinnovato laPd per il 2023. “Non rinnoverò ladel Pd per il 2023 - annuncia -, ildi Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io. Incontrerò la nuova segretaria nei prossimi giorni, per spiegarle i motivi della mia decisione. Il Pd ha comunque una funzione molto importante: competere con i 5 stelle, la possibilità di costruire un'alternativa alla destra passa comunque da un forte ridimensionamento deldi Conte. Quanto al Terzo polo, meglio concentrarsi sull'ipotesi concreta della federazione, non sulunico. Sento il dovere di lavorarci, sono un'inguaribile ottimista, ce la faremo”.

"Non ho semplicemente rinnovato la tessera del partito per il 2023", ha detto "poi magari tra 6 mesi decido di riprenderla..." Per' ilnel corso degli anni ha espresso tante cose ...PROVINCIA - Nuovo appuntamento con "E 'Venerdì" questa sera alle 21.15 su Noitv . Nella prima parte i'Intervista all'ex capogruppo delAndrea. Nella seconda il 25 aprile a Lucca con l'editore Andrea Giannasi e il presidente dell'Anpi Lucca Romano Zipolini.Va a Riano in onore di Matteotti: "Che errori Bonaccini, così ha vinto la linea Bettini" Primi nodi per Schlein, critiche alla segreteria: "troppo a sinistra" ...

**Pd: Marcucci, 'non rinnovo tessera partito' La Nuova Sardegna

L'ex capogruppo dei dem al Senato: "Incontrerò la segretaria nei prossimi giorni perché voglio spiegarle la mia scelta in chiave ...“Schlein Un’incendiaria già diventata pompiere. Nel suo Pd il cambiamento non c’è”. Così Andrea Scanzi, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la ...