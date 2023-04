Pd | Marcucci | Non rinnovo la tessera del partito

(Di sabato 22 aprile 2023) Con un post sui social, l'ex capogruppo dem Andreaha reso noto di non aver rinnovato laPd per il 2023. "Non rinnoverò ladel Pd per il 2023 - annuncia - ildi Elly ...

Con un post sui social, l'ex capogruppo dem Andreaha reso noto diaver rinnovato la tessera Pd per il 2023. "rinnoverò la tessera del Pd per il 2023 - annuncia - il partito di Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io. ...Una scelta annunciata da parte di un esponente liberale che è lontano dal nuovo corso democratico: l' ex capogruppo dem Andrea, ha annunciato diaver rinnovato la tessera Pd per il 2023. "rinnoverò la tessera del Pd per il 2023, il partito di Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io. Incontrerò ...Un altro addio. Dopo quello dell'ex ministro Fioroni, a lasciare il Pd è adesso l'ex senatore dem Andrea. ''rinnoverò la tessera del Pd per il 2023 - ha annunciato con un posto sui social - il partito di Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io ". Deciso ad avvicinarsi alla ...

Marcucci non è più nel Pd: "Non ho rinnovato la tessera" NoiTV - La vostra televisione

(Adnkronos) – Con un post sui social, l’ex capogruppo dem Andrea Marcucci ha reso noto di non aver rinnovato la tessera Pd per il 2023. “Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023 – annuncia – il par ...Un altro addio. Dopo quello dell'ex ministro Fioroni, a lasciare il Pd è adesso l'ex senatore dem Andrea Marcucci. ''Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023 - ha annunciato con un posto sui social ...