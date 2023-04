Pd | Marcucci non rinnova tessera | partito di Schlein lontano da me

(Di sabato 22 aprile 2023) Con un post sui social l'ex capogruppo del Pd al Senato Andrea, da sempre molto vicino alle posizioni di Matteo Renzi, ha reso noto di non averto laPd per il 2023."Non ...

Dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico e dopo l' addio dell'ex ministro Beppe Fioroni, i dem perdono un altro volto noto, l'ex senatore Andrea Marcucci. "Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023, il partito di Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io", ha annunciato l'ex esponente del Pd sui social. "Incontrerò Schlein nei ..."

L'addio di Marcucci al Pd: "Non rinnoverò la tessera, il partito di Schlein molto lontano da quello che penso" la Repubblica

