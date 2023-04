... in favore della sanità pubblica e contro l'invio di armi in Ucraina E' iniziata ufficialmente oggi in tutta Italia lafirme per i referendum abrogativi "Italia per la pace", in favore della ...... la vecchia bici di un figlio o ladi fumetti del passato non rappresentano una vera e propria attività commerciale. Quindi chi fa questo non è tenuto ad aprire unaIVA e a ...Sfida lanciata Adesso èladelle adesioni. Dal 1° maggio al 30 giugno i Comuni pubblicheranno sui propri siti gli avvisi rivolti a cittadini e alle imprese per raccogliere le volontà ...

Partita raccolta firme per referendum contro invio armi in Ucraina Liguria Notizie

2' di lettura 22/04/2023 - Tornano i banchetti della Lega Salvini, questa volta la raccolta firme del partito è concentrata sulle questioni che riguardano le famiglie: autoveicoli elettrici e abitazio ...98,2% di raccolta differenziata per il primo anno di Zero Waste Amalfi Coast. Gli alberghi della Costiera amalfitana che partecipano al progetto sono effettivamente a ...