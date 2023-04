Parte da Napoli il festival itinerante della musica dance anni ’90 e 2000

(Di sabato 22 aprile 2023) Avrà inizio dail primo appuntamento delHistory 90, un viaggio indietro nel tempo attraverso un mix di, moda e cultura pop. Appuntamento per martedì 25 aprile (Festa NazionaleLiberazione) per il primo appuntamento delHistory 90. Un eventoche partirà dal club Nabilah di Bacoli, in provincia di

I due hanno imboccato la Ss 162 Nc Asse Mediano in direzionee, quando sono stati raggiunti ... Sono in corso indagini in corso dadei Carabinieri per identificare il complice e individuare .... I nuovi ras della droga diEst decidono di confessare e nel processo di secondo grado arriva una vera e propria raffica ...pena per quasi tutti gli imputati accusati di aver preso...In tutto il 2022, invece, furono 3.182 anche in questo caso la maggiordi bassissima magnitudo.

Napoli cala gli assi a Parigi: parte l'«operazione Louvre» ilmattino.it

La situazione meteo è in miglioramento, il ponte del 25 aprile sarà variabile con sole e qualche scroscio di pioggia, un tempo tipicamente primaverile. Un ...Non si fermano all'alt dei carabinieri e parte un inseguimento che termina contromano sull'asse mediano. E' quanto si è verificato poco prima delle 4 a Giugliano in Campania. (ANSA) ...