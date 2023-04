Parlamento Europeo approva il MiCA | scopriamo le novità e cosa cambia

Leggi su blockworld

(Di sabato 22 aprile 2023) E’fatta: L’Unione Europea hato definitivamente la sua regolamentazione sui Mercati in Crypto-Asset (), con l’obiettivo di fornire una maggiore chiarezza e standardizzazione per le attività legate agli asset digitali. La regolamentazione introduce una classificazione di asset e servizi con i relativi requisiti, tra cui i crypto-asset come Bitcoin ed Ether, gli utility token e i token a valore stabile. Tuttavia, la classificazione degli NFT non è ancora del tutto chiara, con la possibilità che siano considerati fungibili se emessi in una “grande serie o collezione“. Inoltre, la regolamentazione non si applica alle DAO e ai protocolli decentralizzati, ma le aziende DeFi che non sono sufficientemente decentralizzate o che operano con una stablecoin a riferimento euro avranno difficoltà a dimostrare di non cadere sotto ...