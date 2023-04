Papa | la cura della Terra è un obbligo morale per tutti

Perciò, ladella Terra è un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne in quanto figli di Dio". Lo dice ilin un tweet nella Giornata della Terra. .AGI - 'Ladella Terra è un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne in quanto figli di Dio'. Lo diceFrancesco in un Tweet nella Giornata Mondiale della Terra. Il Pontefice ha ricordato il libro ...Agli aderenti all'Azione Cattolica ilevidenzia l'essere apostola della Barelli, quella sua ... prendendosidella vita buona di tutti e costruendo percorsi di fraternità per dare anima a una ...

Papa: da estremismi spinte degenerative e disumanizzanti RaiNews

Messaggio del Pontefice nella Giornata mondiale della terra. Nel libro della Genesi, ricorda, "il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato" Un milione di specie ..."Il libro della Genesi ci dice che il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato. Perciò, la cura della Terra è un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne i ...