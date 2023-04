Paola Caruso | rivelazione drammatica sul figlio Michele | “Sta male | il papà non è presente”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 aprile 2023)ha raccontato a Verissimo le condizioni di salute del suoal quale era stato iniettato un farmaco non adatto ai bambini, che gli ha causato la paralisi del nervo sciatico. La showgirl, che durante l’intervista con Silvia Toffanin, ha sempre pianto, ha detto che suodovrà portare un tutore per tutta la vita perché anche se la gamba ha recuperato un po’ la motorietà, il piede non si muove più. Il dramma diè cominciato negli ultimi mesi del 2022 quando la showgirl si era recata in Egitto per una vacanza con il suo bambino., dopo alcuni giorni, ha preso la febbre che, nonostante le medicine, non accennava a scendere.quindi si è rivolta a un medico locale che ha iniettato ...