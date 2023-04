Pallavolo | Julio Velasco a Busto Arsizio? Possibile doppio incarico

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023)torna ad allenare. Lo storico coach della Nazionale Italiana degli anni ’90 avrebbe raggiunto l’accordo con l’Uyba Volleydi Giuseppe Pirola. A svelarlo è Samantha Pini su la Prealpina, anticipando anche quello che dovrebbe essere il roster delle Farfalle dinella prossima stagione.potrebbe chiedere ilalla FIPAV: il maestro della famigerata Generazione dei Fenomeni attualmente lavora come direttore tecnico del settore giovanile maschile, lavoro che potrebbe proseguire in caso di approvazione da parte della federazione. Il tecnico argentino non ha saputo dire di no alla proposta di tornare in panchina dopo il ritiro annunciato dopo l’avventura a Modena nel 2018-2019. Sarà un progetto ...