Palermo | Varchi Fdi | ' perché sporcare così immagine di una scuola?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Da ieri leggo sgomenta le notizie sull'arresto della Preside dello ZEN. Ora dopo ora il resoconto si arricchisce di particolari: il vasetto di origano, i 'pezzi' di rosticceria, la 'giardiniera' per l'insalata di riso, il telefono, il tablet. Resto senza parole. Ma come si puòl'di una istituzione fondamentale come la?".scrive su Facebook Carolina, capogruppo della Commissione Giustizia della Camera e vicesindaco di. "Ancor più importante - aggiunge -in un quartiere notoriamente a rischio e per di più intitolata a Giovanni Falcone, uno dei tanti eroi della lotta alla mafia. Come si può essereamorali da costruire il proprio personaggio sulla lotta alla mafia ...