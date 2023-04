Palermo | la preside antimafia arrestata per corruzione sarà interrogata giovedì

- E' accusata di aver sottratto materiale finanziato anche dall'Unione Europea nel quadro di progetti d'aiutoUn indagine svolta dalla Procura Europea ha permesso di arrestare per corruzione e peculato Daniela Lo Verdedella scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen di, nonché Cavaliere della ...Esistono casi di dirigenti scolastici che per tutta la carriera dasono rimasti sempre a dirigere la stessa scuola fino alla pensione , altri in cui il ...scolastica dello Zen di, ...

Palermo, arrestata la preside antimafia: "Rubava cibo e materiali destinati alla scuola" | Incastrata dalle intercettazioni TGCOM

Marco Travaglio ordina e senza perdere tempo al comando generale dell’Arma dei carabinieri scattano sugli attenti, tornando a distribuire filmati delle indagini per “esigenze comunicative”. È stato pr ...Per fortuna che l’Europa c’è. Un' indagine svolta dalla Procura Europea ha permesso di arrestare per corruzione e peculato Daniela Lo Verde preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen di P ...