Palermo-Benevento | le pagelle | Improta si addormenta | Farias-Ciano aumentano i rimpianti

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn altro pareggio che non cambia la situazione in classifica. Ildeve accontentarsi, ma il tempo stringe e alla fine del campionato mancano appena quattro giornate. La Strega, intanto, torna dacon una buona prestazione.mettono paura ai rosanero eper la stagione dei giallorossi. Manfredini – Incolpevole sul gol, un’uscita a vuoto fa temere il peggio ma alla lunga si riscatta con gli interessi. Salva su Sala, Brunori e, soprattutto, su Segre nel finale. Voto: 6,5 Veseli – Pigliacelli gli nega il gol del vantaggio, prova a mettere una pezza all’errore disul gol senza riuscirci. Nel complesso regge, Brunori raramente è pericoloso. Voto: 6 Glik – Al primo impatto non sembra in ...

Secondo Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara ' è ... Al termine della gara tra, che si è conclusa sul risultato di 1 - 1, l'autore del gol dei rosanero Marco Sala è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. "Oggi la partita l'abbiamo fatta, ... L'allenatore del club rosanero Eugenio Corini , nella consueta conferenza stampa a fine partita, ha commentato la gara terminata 1 - 1 tra. "Oggi un pizzico di lucidità è venuta meno, volevamo vincerla con fretta e abbiamo forzato alcune giocate. Avevamo avuto un buon inizio e dovevamo consolidare quel vantaggio.

