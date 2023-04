Pagelle Milan-Inter femminile 3-1 | Piemonte c’è sempre | Giuliani decisiva

...di fondazione 1897 allenatore Massimiliano Allegri stadio Allianz Stadium Leggi anche Ledi ...45 Juventus 3 Fine 0 Bologna Sabato 8 Ottobre 2022 - 18:002 Fine 0 Juventus Sabato 15 ......sfida coi tedeschi del Bayer Leverkusen ma prima la doppia sfida in campionato con Atalanta e...la si pensi sulle presunte malefatte bianconere) bisognerà attendere chissà quanto Le...... solo Juve,e Inter ci sono arrivate più volte). Per quanto riguarda le prestazioni ...PERSONALI TERRACIANO 5,5; poteva secondo me in alcuni casi uscire meglio. VENUTI 4,5; bravo solo a ...

Pagelle Hajduk Spalato-Milan 3-1: disastro Coubis-Nsiala, Cuenca sfortunato Pianeta Milan

Ecco le pagelle dei rossoneri dopo il match della UEFA Youth League vinto dall'Hajduk Spalato contro il Milan con il risultato di 3-1 Niente finale di UEFA Youth League per il Milan primavera di… Legg ...Le pagelle di Hellas Verona-Bologna: la doppietta di Verdi fa felice Zaffaroni: Spezia momentaneamente agganciato ...