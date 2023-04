Pagelle Manchester City-Sheffield 3-0 | voti e tabellino semifinale FA Cup 2022 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Ledi3-0,di FA Cup che regala il pass per l’ultimo atto al. Fa tutto Riyadh Mahrez, il più fresco dopo essere rimasto a riposo in settimana contro il Bayern. L’ex attaccante del Leicester sblocca il risultato al 43? su calcio di rigore, al 60? realizza il 2-0 con una splendida azione solitaria e al 66? firma il tris col mancino su assist di Grealish. Funziona quindi il turn over di Guardiola, mentre lonon entra mai in partita. Domani latra Brighton eUnited.(4-2-3-1): Ortega 6; Walker 6.5, Laporte 7, Akanji 7, Gomez 6; Bernardo Silva 6.5 (81? Lewis sv), Gundogan 7 (75? ...

... reduce dalla vittoria schiacciante per 3 a 0 contro gli inglesi delUnited.JUVENTUS Szczesny 6,5: chiamato poche volte in causa, risponde sempre presente. Danilo 6: autore di due ...Il Real Madrid fa visita alCity nella semifinale di ritorno di Champions League. La partita è in programma alle 21:... lee gli approfondimenti del caso.Real Madrid -City. Questa una delle due semifinali, ma più che altro una finale anticipata, di ... lee gli approfondimenti del caso.

Champions League - Le pagelle di Bayern Monaco-Manchester City 1-1: disastro Upamecano, brilla De Bruyne Eurosport IT

Come seguire Real Madrid-Manchester City in tv: programma, orario e streaming andata semifinale Champions League ...La madama bianconera torna a giocare una semifinale europea a distanza di 6 anni dall’ultima volta, buttando fuori i portoghesi con un complessivo 2 a 1 (1 a 0 all’andata e 1 a 1 al ritorno). In semif ...