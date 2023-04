Ostia | sfrattato Roberto Spada Occupava abusivamente una casa popolare da 17 anni

(Di sabato 22 aprile 2023) Unaoccupatadal 2006, in cui non pagava neanche le bollette della luce e del gas. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l'appartamento occupatoda, ...

I carabinieri hanno posto sotto sequestro l'appartamento occupato abusivamente da Roberto Spada, esponente dell'omonimo clan di, finito alla ribalta per la testata al giornalista Daniele ...commenta Roberto Spada resta senza casa. Il boss diè statodall'alloggio popolare che occupava con la compagna da 17 anni. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ...il boss Roberto Spada. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno infatti eseguito un provvedimento emesso dal gip ...

Ostia, sfrattato dalla casa popolare il boss Roberto Spada: occupava l'immobile da 17 anni TGCOM

Le indagini in seguito alla denuncia all'autorità giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica attraverso l'allaccio diretto dell’appartamento alla rete di fornitura del gestore ...I carabinieri hanno sequestrato la casa in cui risiedeva Roberto Spada. Era stato condannato per l'aggressione al giornalista Rai ...