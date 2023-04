Ostia | sequestrata la casa in cui abitava Roberto Spada | “Occupata abusivamente per 17 anni”

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) Per 17ha occupatoinsieme alla sua compagna un alloggio popolare a, senza pagare le bollette per l’energia elettrica: i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sequestrato l’abitazione di, boss dell’omonimo clan, in via Guido Vincon nel comune del litorale laziale. L’esponente di spicco della criminalità ostiense è stato già condannato per violenza privata aggravata dal metodo mafioso per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi. Il suo sfratto arriva dopo un intenso monitoraggio e controllo del territorio da parte dei reparti dell’Arma , partito dopo che la coppia è stata deferita all’autorità giudiziaria lo scorso marzo per il reato di furto aggravato di energia elettrica mediante allaccio diretto dell’appartamento oggetto di sequestro alla rete di ...