Ostia | Roberto Spada sfrattato dalla casa popolare | la occupava abusivamente da 17 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023)lada 17, così i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un provvedimento del Gip del Tribunale di Roma che ha disposto il sequestro preventivo dell’abitazione nella quale viveva, insieme alla compagna,, esponente di spicco della criminalità del litorale romano e già condannato per il reato di violenza privata aggravata dal metodo mafioso per l’aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi. L’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi, ha annunciato che laverrà reimmessa nel circuito delle assegnazioni per le famiglie bisognose: “Dopo 17, ...