Ospiti Verissimo oggi sabato 22 aprile e domani domenica 23 aprile 2023

(Di sabato 22 aprile 2023), chi sarà intervistato da Silvia Toffanin questa settimana? Torna come ogni settimana l’appuntamento – imperdibile – con il salotto pomeridiano che ogni weekend ci tiene compagnia su Canale 5. Anchesaranno tantissimi gliche si alterneranno in studio. Ma chi ci sarà? Scopriamolo insieme con tutte le anticipazioni!22Partiamo dalla puntata di22. Come sempre l’appuntamento è dalle ore 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà i “suoi” VIP nel salotto targato Mediaset nel programma assoluto protagonista, anche in ...

, glidi sabato 22 aprile 2023 Sabato 22 aprile dalle ore 16.30 torna l'appuntamento con "', il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Come sempre ...E come ogni settimana anche stavolta glididel 22 e 23 aprile non lasceranno insoddisfatti gli esigenti telespettatori della rete. In particolare però nelle ultime ore è stata ...Anticipazioni edidel 22 e 23 aprile 2023. Chi ci sarà in studio con Silvia ...

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti e anticipazioni di sabato 22 e domenica 23 aprile SuperGuidaTV

Indice dei contenuti1 Verissimo 22 aprile, gli ospiti2 La storia di Paola Caruso3 Verissimo 22 23 aprile, Roberto Bolle Condividi su Sabato 22 e domenica 23 aprile, dalle ore 16:30 su Canale 5, è prev ...Tutto pronto per il duplice appuntamento del weekend di Verissimo, il rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin: ospiti di sabato 22 e domenica 23 ...