Osimhen ad un passo dal record | può succedere contro la Juventus

(Di sabato 22 aprile 2023) Victorè vicino a scrivere una pagina di storia importante con la maglia del Napoli. L’attaccante nigeriano sta trascinando a suon di gol la squadra azzurra alla vittoria dello Scudetto e le prossime partite potrebbero ergerlo a idolo indiscusso della piazza partenopea. In questa stagione ha messo a segno 26 gol in stagione ed è attualmente il capocannoniere della Serie A con 21 reti. Lo Scudetto e il premio di miglior marcatore del campionato potrebbero portarlo anche alla vittoria del premio di “Miglior Calciatore della Serie A”.(FOTO SSC NAPOLI): può superare Weah in Serie Ala, Victorpotrebbe raggiungere George Weah per numero di gol in Serie A. Con una rete ai bianconeri, infatti, arriverebbe a quota ...

Segnando un gol Victor(45 reti) eguaglierebbe George Weah (46) come miglior marcatore africano nella storia della Serie A. La prossima sarà la presenza numero 150 di Gian Marco Ferrari in ...... allo 'Stadium' sarà la chance per ritrovare davvero ilveloce presentato per tutto il ... Luciano Spalletti riparte da Victor, che aveva ritrovato il campo contro gli scaligeri al '...La vendita è vietata ai residenti in provincia di Salerno Napoli's Nigerian forward Victor(... Non sappiamo ancora nulla, poi starà anche alla società calcio Napoli decidere di paricon ...

Osimhen ad un passo dalla storia della Serie A, domani può ... CalcioNapoli24

La goleada al Maradona dell'andata (5-1) ancora in mente e gli ultimi risultati non positivi come stimolo per prendere domani punti in casa della Juventus, ...Con i 15 punti restituiti con la sentenza del Collegio di Garanzia, le prospettive della Juventus cambiano radicalmente. "Da qui alla fine del campionato avremo otto partite a disposizione per fare pi ...