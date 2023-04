(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - Per la Provincia Autonoma di Trento sul tema deglila settimana che ormai volge al termine è stata ricca di colpi di scena ma soprattutto difficile. Le dueche prevedono l'di duefirmate dalMaurizio Fugatti sono state entrambedalla sezione unica del Tribunale amministrativo di Trento. Per il momento nessuna uccisione di 'Jj4' e di 'Mj5' Per il momento niente uccisione nei confronti dell'orsa 'Jj4', l'esemplare che il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole aveva aggredito e ferito mortalmente il runner Andrea Papi di 26 anni, e nessuna morte certa nemmeno per l'orso 'Mj5', l'animale che alle 8 del mattino del 5 marzo aveva attaccato e ferito a testa e braccio Alessandro Cicolini 39 anni (fratello del sindaco di ...

Orsi: sospese due ordinanze di abbattimento del governatore Fugatti AGI - Agenzia Italia

Per il momento non saranno uccisi l'orsa 'Jj4', che il 5 aprile ha ferito aggredito e ferito mortalmente il runner 26enne Andrea Papi, e nemmeno l'orso 'Mj5'. La Lav ha individuato due enormi zone off ...