Orsi in Trentino | il Tar sospende anche l’abbattimento di Mj5

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr – Gliin, al momento, non potranno essere uccisi. E’ quanto deciso dal Tar di Trento che oggi ha sospesol’ordinanza di abbattimento dell’orso Mj5, dando solo la possibilità di procedere alla sua cattura. A comunicarlo è stato il presidente di Leal, Gian Marco Prampolini.in, sospeso dal Tar abbattimento Mj5: l’annuncio “Con nostra grande soddisfazione – scrive il presidente della Lega antivivisezione – il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorso 20 aprile e le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale. È più che mai necessario mettere punti fermi a una follia di sterminio dei plantigradi perseguita dalla giunta Fugatti”. “Vogliamocontestare – afferma Prampolini – i criteri di valutazione di pericolosità degli ...

Sole La carcassa di un piccolo di orso è stata rinvenuta oggi pomeriggio in Bassa Val di Sole in. ..."Appare chiaro che mentre Fugatti è contro tutti, oltre che contro glie fauna trentina, tutti sono contro Fugatti". Così l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa. "In questi giorni - prosegue la nota - è emerso con chiarezza che solo una minoranza ...

