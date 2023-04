Orsi in Trentino | il Tar sospende anche l’abbattimento di Mj5

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr – Gliin, al momento, non potranno essere uccisi. E’ quanto deciso dal Tar di Trento che oggi ha sospesol’ordinanza di abbattimento dell’orso Mj5, dando solo la possibilità di procedere alla sua cattura. A comunicarlo è stato il presidente di Leal, Gian Marco Prampolini.in, sospeso dal Tar abbattimento Mj5: l’annuncio “Con nostra grande soddisfazione – scrive il presidente della Lega antivivisezione – il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorso 20 aprile e le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale. È più che mai necessario mettere punti fermi a una follia di sterminio dei plantigradi perseguita dalla giunta Fugatti”. “Vogliamocontestare – afferma Prampolini – i criteri di valutazione di pericolosità degli ...

Iscriviti subito Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Perché abbiamo ripopolato diilCome funziona la bici con le ruote quadrate. Sì, avete letto ...Al punto da avviare un dibattito sulla responsabilità dell'uomo nella gestione del ripopolamento degliine sulla revisione del progetto "Life Ursus". Un'ulteriore prova è arrivata ieri,......troppinell'area, il piano prevedeva un ripopolamento di minimo 40 - 60 esemplari: "Il problema principale sono gli attraversamenti. L'Adige e l'autostrada tagliano verticalmente ilin ...

Trento: il Tar di Trento sospende l'abbattimento di MJ5 e apre a trasferimento degli orsi in eccesso RaiNews

Lo ZooSafari rilancia: «Accogliamo l'orsa Jj4 e anche i suoi cuccioli». «Premettendo che la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato ed è per questo tutelata auspichiamo che gli orsi ...Continuano a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Roccamonfina, Carlo Montefusco, e dal presidente del Parco naturale, Luigi Maria ...