Orio | blitz contro il «tuffatore» di Venezia che aveva sfidato il sindaco sui social | mille euro di multa e denuncia

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Il gruppo inglese di parkour “Phat”, nel rivendicare i tuffi e i pericolosi salti tra gli edifici diripresi in alcuni video virali, si era vantato di aver «gli avvertimenti» delLuigi Brugnaro. Una strafottenza che adesso costa loro cara: la polizia ha infatti identificato grazie alle telecamere, e successivamente raggiunto, uno di loro. Si tratta del giovane spagnolo, membro del team Phat, che si era tuffato in un canale dal palazzo a San Pantalone. Nella sera del 20 aprile, racconta il Corriere della Sera, l’ha raggiunto a, in arrivo dall’Inghilterra dove vive. E gli ha notificatodi, Daspo da(per 48 ore) eper il reato di cagionato pericolo per la navigazione. A farlo ...