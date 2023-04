Oriana | Micol e Giaele tornano all’attacco | ma stavolta i fan insorgono | c’entrano i Donnalisi

Ecco quanto manca Gf Vip,Marzoli esasperata: 'Non ce la faccio più'. Ecco perchè Nikita Pelizon su Edoardo Tavassi eIncorvaia: 'Se è amore sincero Lei è cotta, lui invece...' Daniele ......gruppo degli 'Spartani' al quale apparteneva ancheIncorvaia. Le ex concorrenti si sono ritrovate a Milano per trascorrere un po' di tempo tra amiche e uscire a fare shopping. Giaele e...lo personalmente vedo negli occhi diuno sguardo molto perso quando guarda Tavassi e Tavassi . Nikita Pelizon suMarzoli e Daniele Dal Moro Nikita Pelizon si è anche espressa in merito ...

Oriana Marzoli chiama Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà dopo il GfVip ma non rispondono ilmattino.it

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una delle coppie formate durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Da quando il reality show di Canale 5 è giunto al termine, i due ...Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono crisi La risposta pare proprio essere di no. A fare chiarezza sulla cosa spazzando via i pettegolezzi dell'ultimo periodo ci ha pensato direttamente l'imprendit ...