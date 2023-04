Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi? Lui sbotta e rivela la verità

... 'Partendo dal presupposto che è da stamattina che leggo grandi stupidaggini, detto questo martedì vado a Madrid con Bebè quindi finitela'; successivamenteha messo like ad un post su ...... anche Daniele Dal Moro è dovuto intervenire per mettere a tacere, sul nascere, i rumors legati alla sua relazione con. Crisi per gli Oriele Daniele Dal Moro interviene Esattamente ...Problema non indifferente perche sui social ha raccontato ai suoi seguaci qualche problemino avuto causa GF Vip. Sempre protagonista sui social dopo la fine del GF Vip,ha rivelato in queste ore di ...

Gf Vip, Oriana Marzoli esasperata: «Non ce la faccio più». Ecco perchè leggo.it

Daniele Dal Moro sbotta sui social e rivela la verità sulla presunta crisi con Oriana Marzoli: le parole dell'ex tronista ...Crisi per gli Oriele Daniele Dal Moro interviene ed asfalta a modo suo gli haters, ecco la risposta che spegne le voci, video.