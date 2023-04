(Di sabato 22 aprile 2023) In Italia la contraccezione orale sarà gratuita perle: la misura è stata approvata dal Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e avrà un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l’anno. La notizia è stata anticipata dal sito Quotidiano Sanità che ha intervistato la presidente del Cpr dell’Aifa, Giovanna Scroccaro la quale ha ricordato che il tema era da tempo all’attenzione dell’agenzia ma sono stati necessari tempi tecnici per “arrivare a una valutazione completa”. Da mesi l’Aifa stava discutendo di rendere lacontraccettivaperle. In Europa, anche la Francia l’ha resa gratuita ma solo per le under 25. Tuttavia, in Italia alcune Regoni si erano già mosse in questo senso. È ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere l'accesso allaabortiva, stabilendo che il farmaco, utilizzato in più della metà degli aborti negli Usa, ...verrà vagliatodalla ...... l'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera allacontraccettiva gratuita per le ... Da sempre in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questopotrà cambiare ". ......in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questopotrà cambiare. È difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una...

Ora la pillola anticoncezionale è gratis per tutte le donne: le novità Today.it

L’Aifa approva la decisione di non far pagare il farmaco: la spesa per lo Stato è di 140 milioni. Attualmente in alcune regioni è disponibile solo nei consultori. I ginecologi: strumento utile.Presto la contraccezione orale sarà gratuita per tutte le donne. Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la decisione di rendere gratuita la pillola a ...