Opportunità di lavoro per imprese e studenti | si apre la 5ª edizione del Bergamo Job Festival

(Di sabato 22 aprile 2023). Ben 150 aziende (il 57% in più rispetto al 2022) e oltre 700(+ 184% sull’anno passato) di otto Istituti tecnici e professionali ad indirizzo tecnologico della Bergamasca. Più alcuni giovani iscritti ad un ISS di Catania. Saranno loro i protagonisti dei 3800 colloqui (+ 151%) di reciproca conoscenza che, da mercoledì 26 aprile a venerdì 5 maggio, scandiranno la ‘dieci giorni’ in cui sarà articolata la quintadelJob, presentata venerdì 21 aprile nella sede di Confindustria. “Un evento – ha puntualizzato Marco Manzoni, Vice presidente con delega all’Education dell’organizzazione imprenditoriale – in continua evoluzione”. Se le radici della manifestazione, finalizzata a favorire l’incontro tra industrie del territorio e diplomandi ...