Omicidio Marzia | a Pontecagnano aggredita troupe Rai

(Di sabato 22 aprile 2023) Le giornaliste Barbara Di Palma, della “Vita in Diretta”, e Tatiana Bellizzi, di “Ore 14”, assieme alle loro, sono state oggetto di un’aggressione aFaiano mentre erano al lavoro sugli sviluppi dell’inchiesta sull’diCapezzuti. Solidarietà dal mondo del giornalismo Solidarietà – come riporta salernonotizie.it – è stata espressa da parte del sindacato unitario dei giornalisti Rai Usigrai e dal comitato di redazione della Direzione editoriale per l’offerta informativa, che al contempo chiedono vengano fermati i responsabili dell’aggressione. Solidarietà anche da parte della presidente della commissione di Vigilanza Rai. Segui ZON.IT su Google News.

IL MINORENNE Aveva quattordici anni il ragazzino quando - secondo le risultanze investigative della procura i Salerno - sarebbe stato coinvolto dalla madre nell'di. Sarebbe stato lui, ...Giornaliste e troupe della Vita in Diretta e di Ore 14 sono state oggetto di una aggressione a Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove stanno seguendo gli sviluppi sull'diCapezzuti. Lo rendono noto l'Usigrai e il cdr della Direzione editoriale per l'offerta informativa. ' Con minacce, sputi e spintoni - fanno sapere - si è cercato di fermare chi fa ...Giornaliste e troupe della Vita in Diretta e di Ore 14 sono state oggetto di una aggressione a Pontecagnano dove stanno seguendo gli sviluppi sull'diCapezzuti . Lo rendono noto l'Usigrai e il cdr della direzione editoriale per l'offerta informativa . 'Con minacce , sputi e spintoni - fanno sapere - si è cercato di fermare chi fa ...

Omicidio di Marzia Capezzuti, giornaliste e troupe Rai aggrediti a Pontecagnano. «Minacce e sputi» ilmessaggero.it

Marzia Capezzuti è stata torturata e uccisa: è quanto emerge dalle indagini sull'omicidio che ha sconvolto Pontecagnano Faiano e non solo ...StampaLe giornaliste Barbara Di Palma, della “Vita in Diretta”, e Tatiana Bellizzi, di “Ore 14”, assieme alle loro troupe, sono state oggetto di un’aggressione a Pontecagnano Faiano mentre erano al la ...