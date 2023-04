Olimpia Volley San Salvatore | festa salvezza per la B1 e promozione per le giovanili

(Di sabato 22 aprile 2023) Comunicato Stampa – Michele Palmieri Ultima giornata di campionato per l’SanTelesino del presidente Antonio Campanile che oggi pomeriggio – ore 17.00 – tra le mura amiche del Palazzetto di via Cortopasso affronterà l’Hub Ambiente Catania e … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

2022 - 2023 Sconfitta indolore (2 - 3) per i ragazzi del CUS PisacontroFirenze nella semifinale di ritorno dei play off del campionato di serie C. Dopo la vittoria del primo set, con cui i ragazzi di Moi mettono al sicuro il passaggio del turno, la ......tornare alla vittoria l'UniTrento perché tanto Massanzago (davanti di un punto) quanto Cornedo (dietro di 2) sono attesi da un turno alla loro portata rispettivamente contro Bolghera eZanè. ...PISA, 20 APRILE 2023 - Sconfitta indolore (2 - 3) per i ragazzi del CUS PisacontroFirenze nella semifinale di ritorno dei play off del campionato di serie C. Dopo la vittoria del primo set, con cui i ragazzi di Moi mettono al sicuro il passaggio del turno, la ...

VOLLEY SERIE B1. L’OLIMPIA SBANCA MARSALA E CONQUISTA ... TV Sette Benevento

Punti in palio pesantissimi per l\'Accademia Volley. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio al Rampone di Benevento l\'Ancis Villaricca (NA), ...Sconfitta indolore (2-3) per i ragazzi del CUS Pisa Volley contro Olimpia Firenze nella semifinale di ritorno dei play off del campionato di serie C. Dopo la vittoria del primo set, con cui i ragazzi ...