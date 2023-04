«Ognuno crea la sua immagine come meglio crede e rispetto a quello che vuole trasmettere»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 22 aprile 2023) Ballerina, food lover, contenttor e conduttrice TV: quante animetive contiene Daniela Ribezzo? Tantissime a giudicare dal suo percorso nel mondo dello spettacolo e dei social in questi anni. Nel 2015 entraconcorrente nella categoria danza del programma Amici di Maria De Filippi: un infortunio non le permette di arrivare al serale ma non frena la suatività. La passione per il ballo si alterna a quella per la pasticceria, che la porta a partecipare e vincere l’edizione 9 di Bake Off Italia nel 2021. LEGGI ANCHE > Dai talent show a talent nei social network. Quali differenze in questo passaggio? Intervista a Daniela Ribezzo: le esperienze tra i media tradizionali e i nuovi media L’anno dopo diventa parte dello staff dietro le quinte del programma tv Giusina in cucina. Interessante palestra ...